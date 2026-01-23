بابر کا بگ بیش میں سفر ختم، پی سی بی نے واپس بلا لیا
قومی ذمہ داریوں کے پیش نظر جلد ٹیم کے تربیتی کیمپ میں رپورٹ کریں گے
سڈنی(سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹر بابر اعظم کا آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں سفر ختم ہوگیااورپاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کیلئے بابراعظم کو وطن واپس بلا لیا وہ بقیہ میچز میں سڈنی سکسرز کو دستیاب نہیں ہوں گے ۔پی سی بی حکام کے مطابق بابراعظم کی واپسی قومی ذمہ داریوں کے پیش نظر عمل میں لائی گئی ہے جبکہ وہ جلد قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ میں رپورٹ کریں گے اس حوالے سے بابر اعظم نے کہا کہ سڈنی سکسرز کا حصہ بن کر بہت انجوائے کیا، پرستاروں کی محبت اور سپورٹ پر بہت مشکور ہوں، اب نیشنل ڈیوٹی کا وقت اگیا ہے ، بگ بیش کھیل کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا،میں اچھی یادوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں۔انہوں نے کہا کہ یہاں گزرنے والا وقت ہمیشہ یاد رہے گا، سڈنی سکسرز کے اگلے میچ کیلئے دعا گو ہوں۔واضح رہے کہ بابر اعظم نے 11 میچز میں 202 رنز بنائے جس میں 3 چھکے اور 19 چوکے شامل تھے ، بابر اعظم کی رخصتی کے ساتھ بگ بیش لیگ سے پاکستان کے تمام کھلاڑی باہر ہوگئے ہیں۔