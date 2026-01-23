صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل کے 4 سالہ میڈیا رائٹس فروخت کرنیکا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل کے 4 سالہ میڈیا رائٹس فروخت کرنیکا فیصلہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے آئندہ چار سالہ میڈیا رائٹس فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔

پی سی بی کے مطابق میڈیا رائٹس 2026 سے 2029 تک کی مدت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔پی سی بی حکام کے مطابق چار سالہ میڈیا رائٹس میں ٹیلی ویژن براڈکاسٹنگ اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر لائیو سٹریمنگ کے حقوق شامل ہوں گے ۔ یہ میڈیا رائٹس صرف پاکستان ریجن تک محدود ہوں گے ۔پی سی بی نے دلچسپی رکھنے والے اداروں اور کمپنیوں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ خواہشمند افراد 4 فروری تک اپنی درخواستیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں جمع کرا سکتے ہیں۔پی سی بی کے مطابق میڈیا رائٹس کی فروخت کا یہ عمل شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے گا اور تمام درخواستوں کا جائزہ مقررہ قواعد و ضوابط کے تحت لیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شہری سڑکوں پرلٹتے رہے ،لاکھوں روپے ،فونز،گاڑیاں غائب

حسن ابدال:ملزم کی 2 بچوں، ساس ، سسر کو قتل کر کے خودکشی

کراچی:پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، 6 افغان ڈکیت ہلاک

گرین ٹاؤن: 18سالہ نوجوان کی گلے میں پھنداڈال کرخودکشی

ویڈیو کال کے دوران نازیبا ویڈیو بنانیوالاملزم گرفتار

شادی کا جھانسہ دیکر چھیڑچھاڑپرمقدمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak