انڈر 19 ورلڈ کپ :پاکستان نے زمبابوے کو مات دیدی
زمبابوے 128 رنز پر ڈھیر، قومی ٹیم نے ہدف 26.2 اوورز میں پورا کیا فتح کے ساتھ ہی قومی ٹیم نے سپر 6 مرحلے کے لیے بھی کوالیفائی کرلیا ہے
ہرارے (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے دوسری کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے تیسرے اور آخری گروپ میچ میں زمبابوے کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے جب کہ اس فتح کے ساتھ ہی پاکستان نے سپر 6 مرحلے کے لیے بھی کوالیفائی کرلیا ہے ۔ہرارے میں کھیلے گئے انڈر 19 ورلڈ کپ کے 19 ویں میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر زمبابوے کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ زمبابوے کی پوری ٹیم 35.5 اوورز میں 128 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔زمبابوے کی جانب سے اوپنر نتھینیل ہلابنگانا 59 رنز بناکر نمایاں رہے ۔ زمبابوے کے 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوسکے ۔پاکستان کی جانب سے علی رضا نے 3، محمد صیام، عبدالسبحان اور مومن قمر نے 2،2 جب کہ احمد حسین نے ایک وکٹ حاصل کی۔زمبابوے کے 129 رنز کے جواب میں پاکستانی بلے بازوں نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے مطلوبہ ہدف 26.2 اوورز میں صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا اور زمبابوے کو 8 وکٹ سے شکست دے دیا۔پاکستان کی جانب سے سمیر منہاس نے شاندار نصف سنچری سکور کرتے ہوئے 74 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی ۔اس کے علاوہ عثمان خان 26، احمد حسین 24 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے ۔