آسٹریلوی بالرنیتھن ایلس انجرڈ ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک

سڈنی (سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے قبل ایک اور انجری کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ فاسٹ بولر نیتھن ایلس بگ بیش لیگ میں ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہوگئے ۔

 رپورٹ کے مطابق انجری کے باعث ہوبارٹ ہریکینز کے کپتان نیتھن ایلس کی 7 فروری سے شروع ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت مشکوک ہوگئی ہے ۔ اس سے قبل جوش ہیزل ووڈ اور پیٹ کمنز بھی انجری سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ جوش ہیزل ووڈ ،جنہوں نے ایشز کے کسی میچ میں حصہ نہیں لیا،گزشتہ برس نومبر سے کوئی میچ نہیں کھیلے ہیں اور ورلڈ کپ سے قبل ان کی مکمل فٹنس متوقع ہے ۔ تاہم، پیٹ کمنز ٹورنامنٹ کے بعد کے حصے میں ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔

