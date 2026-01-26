صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر کی خراب پرفارمنس میں ہم سب کا قصور :اظہر علی

  • کھیلوں کی دنیا
بابر کی خراب پرفارمنس میں ہم سب کا قصور :اظہر علی

کراچی (سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے کہا ہے کہ بابراعظم کی خراب پرفارمنس میں ہم سب کا بھی قصور ہے ، ہم نے سپورٹ کے بجائے ڈی گریڈ کیا۔اظہر علی نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہاکہ بابر ابھی کافی بہتر نظر آرہا ہے ، ہر کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ 2023 کے ورلڈ کپ میں اس پر تنقید ہوئی دوستی یاری پھر ایجنٹ ایجنسی والا معاملہ سامنے آیا اور کپتانی سے استعفیٰ دیا، پھر واپس ٹیم میں آتا ہے اور ایک بار پھر کپتانی لیتا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد جو تنقید برداشت کرنا پڑی کہیں نا کہیں وہ بہت دباؤ میں تھے ۔انہوں نے کہاکہ جس طرح مصباح اور یونس خان ذہنی طور پر مضبوط تھے ، محسوس ہوتا ہے بابر اس طرح نہیں تھے اور اس کا اثر ان کی پرفارمنس میں تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سیالکوٹ : سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلہ، 2 اجرتی قاتل ہلاک

وزیر آباد : ایک روز قبل گھر سے لاپتہ 3 سالہ بچی قتل

جوہر ٹاؤن : غباروں کی ٹینکی پھٹنے سے خاتون جاں بحق، 2 زخمی

ڈسکہ:بے قابو کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی،بچوں سمیت 5 جاں بحق

گلبرگ آتشزدگی کا مقدمہ درج، 2 نامزد ملزم گرفتار

چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak