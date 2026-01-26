بابر کی خراب پرفارمنس میں ہم سب کا قصور :اظہر علی
کراچی (سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے کہا ہے کہ بابراعظم کی خراب پرفارمنس میں ہم سب کا بھی قصور ہے ، ہم نے سپورٹ کے بجائے ڈی گریڈ کیا۔اظہر علی نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہاکہ بابر ابھی کافی بہتر نظر آرہا ہے ، ہر کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہوتا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ 2023 کے ورلڈ کپ میں اس پر تنقید ہوئی دوستی یاری پھر ایجنٹ ایجنسی والا معاملہ سامنے آیا اور کپتانی سے استعفیٰ دیا، پھر واپس ٹیم میں آتا ہے اور ایک بار پھر کپتانی لیتا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد جو تنقید برداشت کرنا پڑی کہیں نا کہیں وہ بہت دباؤ میں تھے ۔انہوں نے کہاکہ جس طرح مصباح اور یونس خان ذہنی طور پر مضبوط تھے ، محسوس ہوتا ہے بابر اس طرح نہیں تھے اور اس کا اثر ان کی پرفارمنس میں تھا۔