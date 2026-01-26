صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان نے بائیکاٹ کیا تو سخت پابندیاں لگیں گی:بھارتی میڈیا

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان نے بائیکاٹ کیا تو سخت پابندیاں لگیں گی:بھارتی میڈیا

پاکستان نے بائیکاٹ کیا تو سخت پابندیاں لگیں گی:بھارتی میڈیا دو طرفہ سیریز معطل،سپر لیگ میں غیر ملکی پلیئرز کی شرکت کو روک دیا جائے گا

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر پاکستان نے بنگلہ دیش کی حمایت میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2026 سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تو اس کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سنگین کارروائی کر سکتا ہے ۔ سکیورٹی خدشات کے پیش نظر بھارت کی سرزمین پر کھیلنے سے انکار کرنے والی بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو پہلے ہی عالمی کپ سے خارج کرکے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کومیگا ایونٹ کا حصہ بنا لیا گیا ہے ۔میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئی سی سی محسن نقوی کے حالیہ تبصروں سے ناخوش ہے جنہوں نے بنگلہ دیشی مؤقف کی کھل کر حمایت کی۔ آئی سی سی بورڈ کے حالیہ اجلاس میں پاکستان بنگلہ دیش کے حق میں ووٹ دینے والا واحد رکن ملک تھا۔رپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ آئی سی سی پہلے ہی پاکستان کے موقف کا نوٹس لے چکا ہے اور پاکستان پر سخت پابندیاں عائد کر سکتا ہے جس میں اس کی تمام دو طرفہ سیریز کی معطلی، پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (این او سی) دینے سے انکار اور ایشیا کپ سے اخراج شامل ہے ۔

 

