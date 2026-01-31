بابراعظم نے ہوم انٹرنیشنل میچوں کی سنچری کرلی
کراچی، لاہور اور دیگر وینیوز پر کھیلی گئی ٹیسٹ اننگز میرے لیے بہت خاص ہیں
لاہور(سپورٹس ڈیسک)بابر اعظم نے ہوم انٹرنیشنل میچوں کی سنچری مکمل کرکے ایک اور منفرد سنگ میل عبور کرلیا۔گزشتہ روزقذافی سٹیڈیم لاہور میں بابراعظم نے اپنا 100 واں ہوم انٹرنیشنل میچ کھیلا۔ شائقین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بابراعظم نے کہا کہ مجھے پورے ملک میں بے مثال سپورٹ ملتی ہے ، صرف لاہور نہیں بلکہ ہر شہر اور ہر سٹیڈیم میں شائقین نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور یہی سپورٹ مزید بہتر کھیلنے کی ترغیب دیتی ہے ۔ ملک کے اندر یادگار اننگز کے سوال پر انہوں نے کہا کہ کراچی، لاہور اور دیگر وینیوز پر کھیلی گئی ٹیسٹ اننگز میرے لیے بہت خاص اور ہر وینیو کی اپنی یادیں ہیں، اس لیے ہر اننگز ان کے دل کے قریب ہے۔
اپنے ابتدائی سفر کو یاد کرتے ہوئے بابراعظم نے بتایا کہ 2006 یا 2007 میں بطور بال پکر سٹیڈیم میں موجود تھا، پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ دیکھا تھا جبکہ اسی سٹیڈیم میں قومی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہوم سنچری میچ کھیلنا کسی خواب سے کم نہیں۔ انہوں نے کہاکہ اصل طاقت شائقین کرکٹ ہیں، سٹیڈیم کے اندر، باہر اور سوشل میڈیا پر ملنے والی محبت میرے دل کے بہت قریب اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پرفارمنس سے شائقین کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں۔