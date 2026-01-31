ایما راڈوکانو نے کوچ سے راہیں جدا کر لیں
انگلینڈ کی نمبر ون ٹینس سٹار ایما راڈوکانو نے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں ناکامی کے بعد اپنے کوچ فرانسس روئگ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے ۔ ایما اور فرانسس روئگ نے گزشتہ سال اگست میں ایک ساتھ کام کا آغاز کیا تھا۔