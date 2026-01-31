صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
انگلینڈ کی نمبر ون ٹینس سٹار ایما راڈوکانو نے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں ناکامی کے بعد اپنے کوچ فرانسس روئگ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے ۔ ایما اور فرانسس روئگ نے گزشتہ سال اگست میں ایک ساتھ کام کا آغاز کیا تھا۔ 

 

