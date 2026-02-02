صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمیر مسعود کو نیشنل ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کیلئے منتخب کرنے کا مطالبہ

  • کھیلوں کی دنیا
عمیر مسعود کو نیشنل ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کیلئے منتخب کرنے کا مطالبہ

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)راولپنڈی کرکٹ حلقوں نے پاکستان انڈر19اور راولپنڈی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمیر مسعود کو نیشنل ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے کیمپ میں مدعو کرنے اور منتخب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ گریڈ ٹو ٹورنامنٹ میں وہ ٹاپ سکورر رہنے والے کھلاڑی کو کیمپ میں نظر انداز کرنا مناسب نہیں، ایک مستنند وکٹ کیپر بلے باز کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے ۔

راولپنڈی کرکٹ حلقوں نے پاکستان انڈر19اور راولپنڈی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمیر مسعود کو نیشنل ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے کیمپ میں مدعو کرنے اور منتخب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ گریڈ ٹو ٹورنامنٹ میں وہ ٹاپ سکورر رہنے والے کھلاڑی کو کیمپ میں نظر انداز کرنا مناسب نہیں، ایک مستنند وکٹ کیپر بلے باز کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا سے معاہدہ ممکن ، دوستوں کے ذریعے بات چیت جاری : ایران

بھارت ایران کی بجائے وینزویلا سے تیل خریدے گا:ٹرمپ کا دعویٰ

بھارتی دفاعی بجٹ میں 15فیصد اضافہ 85ارب 60کروڑ ڈالر مختص

سیاسی کشمکش:عراق میں صدارتی انتخاب دوبارہ موخر

جیفری ایپسٹین سے روابط ،سلواکیہ کے قومی سلامتی مشیر مستعفی

افغانستان:وطن واپسی پر 50لاکھ افغان مہاجرین مشکلات کا شکار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak