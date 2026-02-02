صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا ویمنز ٹیم کی آل راؤنڈر اِسانی کے بولنگ پر پابندی

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی کی جانب سے امریکا کی ویمنز کرکٹ ٹیم کی آل راؤنڈر اِسانی واگھیلا کے بولنگ کرانے پر پابندی عائد کردی۔ آل راؤنڈر پر یہ پابندی غیر قانونی بولنگ ایکشن کے باعث عائد کی گئی ہے ۔آئی سی سی کی جانب سے یہ فیصلہ ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کوالیفائر میں آئر لینڈ کے خلاف میچ میں میچ آفیشلز کی شکایت پر کیا گیا۔آئی سی سی کے ایونٹ پینل نے پاپوا نیو گنی کے خلاف کھیلے گئے اگلے میچ میں اِسانی واگھیلا کے بولنگ ایکشن کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ایکشن غیر قانونی ہے ۔ ان پر یہ پابندی اس وقت تک عائد رہے گی جب تک وہ اپنا بولنگ ایکشن ٹھیک کر کے دوبارہ ٹیسٹ نہیں دے دیتیں۔20 سالہ میڈیم پیسر گیند باز نے اپنا ٹی ٹونٹی ڈیبیو 2021 جبکہ ایک روزہ میچز کا ڈیبیو 2024 میں کیا تھا۔

 

