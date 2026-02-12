صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عثمان طارق کے ایکشن پر تنقید، ایشون بھارتی کرکٹر پر برہم

  • کھیلوں کی دنیا
عثمان طارق کے ایکشن پر تنقید، ایشون بھارتی کرکٹر پر برہم

عثمان طارق کے ایکشن پر تنقید، ایشون بھارتی کرکٹر پر برہم بولنگ کراتے وقت رکنا میرے حساب سے بالکل لیگل ،سابق بھارتی سپنر

ممبئی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے سپنر عثمان طارق کے بولنگ ایکشن پر تنقید کرنے والے بھارتی کرکٹر شری واستو گوسوامی کو بھارت کے سابق مایہ ناز سپنر روی چندرن ایشون نے کرارا جواب دیکر خاموش کرا دیا۔بھارت کے ڈومیسٹک کرکٹر اور کمنٹیٹر شری واستو گوسوامی نے کہا تھا کہ فٹبال میں کھلاڑیوں کو پنالٹی کک کے دوران روک کر کک مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔انہوں نے مزید لکھا یہ کیسے اوکے ہو سکتا ہے ۔سابق بھارتی سپنر روی چندرن ایشون نے شری واستو گوسوامی کی پوسٹ پر لکھا کہ جب بیٹر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ امپائر یا بولر کو بتائے بغیر ریورس شارٹ کھیلے یا پھر جس ہینڈ سے وہ بیٹنگ کر رہا ہو اسے چینج کرے تو پابندیاں صرف بولرز تک ہی محدود کیوں ہیں؟روی چندرن ایشون نے مزید لکھا کہ بولر کو تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ امپائر کو بتائے بغیر دوسرے ہاتھ سے گیند کرے ۔ انہیں پہلے یہ رول تبدیل کرنے چاہئیں۔ رہی بات بولنگ کراتے وقت رکنے کی تو میرے حساب سے یہ بالکل لیگل ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج تیزی سے عالمی معیار کی جانب گامزن

ڈالر کی قدر کم، تولہ سونا 2300 روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 38 ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال میں زرعی تعاون کا معاہدہ

حکومت امریکہ سے خصوصی تجارتی رعایتیں حاصل کرے ، اپٹما

اسٹاک ایکسچینج:مندی کے بادل چھٹ گئے، 75 ارب منافع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak