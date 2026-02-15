اسلام آباد یونائیٹڈ کا شیمار جوزف کے ساتھ معاہدہ منسوخ
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ نے ویسٹ انڈین کرکٹر شیمار جوزف کے ساتھ معاہدہ منسوخ کردیا۔
اسلام آباد یونائٹیڈ نے 26 سالہ آل راؤنڈر شیمار جوزف کو 11 فروری کو ہونے والے آکشن میں خریدا تھا۔پی ایس ایل سیزن 11 سے متعلق معاہدے کو فریقین نے باہمی اتفاق کے تحت ختم کیا ہے ، جس کی وجہ کرکٹر پر ماضی میں لگنے والے الزامات ہیں۔اسلام آباد یونائیٹڈ نے شیمار جوزف کی جگہ زمبابوے کے بلسینگ مزاربانی کو سائن کرلیا ہے ، اس معاہدے کا باضابطہ اعلان پی ایس ایل انتظامیہ سے منظوری کے بعد ہوگا ۔