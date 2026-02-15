صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد یونائیٹڈ کا شیمار جوزف کے ساتھ معاہدہ منسوخ

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ نے ویسٹ انڈین کرکٹر شیمار جوزف کے ساتھ معاہدہ منسوخ کردیا۔

اسلام آباد یونائٹیڈ نے 26 سالہ آل راؤنڈر شیمار جوزف کو 11 فروری کو ہونے والے آکشن میں خریدا تھا۔پی ایس ایل سیزن 11 سے متعلق معاہدے کو فریقین نے باہمی اتفاق کے تحت ختم کیا ہے ، جس کی وجہ کرکٹر پر ماضی میں لگنے والے الزامات ہیں۔اسلام آباد یونائیٹڈ نے شیمار جوزف کی جگہ زمبابوے کے بلسینگ مزاربانی کو سائن کرلیا ہے ، اس معاہدے کا باضابطہ اعلان پی ایس ایل انتظامیہ سے منظوری کے بعد ہوگا ۔

