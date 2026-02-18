صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور قلندرز اور پاکستان فٹبال فیڈریشن کے درمیان معاہدہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک )لاہور قلندرز اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے ۔لاہور میں ہونے والی تقریب میں لاہور قلندر کے سی ای او عاطف رانا اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے صدر نے شرکت کی۔۔

۔تقریب کے موقع پر سی ای او لاہور قلندرز عاطف رانا نے کہا کہ ہم نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہم وہی کام فٹ بال میں کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ۔انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں فٹ بال کا نقشہ جلد تبدیل ہوتا نظر آئے گا اور ہمارا مقصد اپنے ملک کو فٹ بال کی دنیا میں اوپر لے کر جانا ہے ۔ پاکستان فٹ بال کے ساتھ اس ایم او یو کا کوئی ٹائم نہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم یہ کام ساتھ کرتے رہیں گے اور ہمارا مشن ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو ٹرین کرنا ہے ۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم بتا سکیں کہ ہم فٹ بال میں بھی آ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں فٹ بال کی لیگ جس لیول پر ہو گی سب دیکھیں گے ۔

 

