صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل،سیالکوٹ سٹالینز سے متعلق تنازعات سامنے آگئے

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل،سیالکوٹ سٹالینز سے متعلق تنازعات سامنے آگئے

کراچی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ میں شامل کی جانے والی نئی فرنچائز سیالکوٹ سٹالینز کے حوالے سے تنازعات کھل کر سامنے آگئے ، فرنچائز کے 76 فیصد شیئرز کا قانونی مالک ہونے کے دعویدار محمد شاہد نے الزام عائد کیا ہے۔

 کہ حمزہ مجید فرنچائز کے شیئر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو مزید شیئرز بیچنے کا حق نہیں، پی سی بی کو معاملات سے آگاہ کر دیا ہے اور قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں۔ آسٹریلیا میں مقیم بزنس مین محمد شاہد نے جاری اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ 27 سال بعد پاکستان آئے ہیں اور یہاں بھاری سرمایہ کاری کرکے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات کو درست طریقے سے نہیں چلایا جا رہا، حمزہ مجید کی سرگرمیوں کا میرے وکلا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :شدید مشکلات کے باوجود رمضان کی خوشیاں برقرار

ٹرمپ سمیت عالمی رہنماؤں کی مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد

جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سنائے تاکائچی دوبارہ منتخب

سپین :اپنی نوعیت کا پہلا سائبر کرائم

چینی روبوٹ کتا اپنی ایجاد قرار دینے پر بھارتی یونیورسٹی اے آئی سمٹ سے باہر

عالمی سطح پریوٹیوب کی سروس مختصر وقت کیلئے معطل رہی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak