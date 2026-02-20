صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی ٹینس ٹورنامنٹ،ایلینا ریباکینا انجری کے باعث دستبردار

  • کھیلوں کی دنیا
دبئی ٹینس ٹورنامنٹ،ایلینا ریباکینا انجری کے باعث دستبردار

دبئی (سپورٹس ڈیسک)کروشیا کی ٹینس کھلاڑی اینٹونیا روزک نے دبئی ڈیوٹی فری ٹینس چیمپئن شپ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ۔

 کروشین 23 سالہ اینٹونیا روزک جو کوالیفائنگ راؤنڈ میں شکست کے بعد صرف ایک لکی لوزر کے طور پر مین ڈرا میں شامل ہوئی تھیں، اب اپنے کیریئر کے پہلے ڈبلیو ٹی اے 1000 کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ ان کی یہ پیش قدمی اس وقت ممکن ہوئی جب ایونٹ کی ٹاپ سیڈ اور حال ہی میں آسٹریلین اوپن جیتنے والی قازقستان کی ٹینس سٹارایلینا ریباکینا تیسرے سیٹ کے دوران انجری کے باعث میچ سے دستبردار ہو گئیں۔ فیصلہ کن تیسرے سیٹ کے آغاز میں ہی روزک نے ایلینا ریباکینا کی سروس بریک کر کے برتری حاصل کی، جس کے فورا بعد قازقستانی کھلاڑی نے طبی امداد طلب کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج: سال کی بدترین مندی، سرمایہ کاروں کے 7کھرب13ارب ڈوب گئے

سونا7900روپے مہنگا،فی تولہ523962پرجاپہنچا

افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پھنسے کارگوزکو دوبارہ برآمد کی اجازت

این بی پی کواے پی ایس ایس ایف پی میں اعزاز سے نوازا گیا

ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ٹچ پوائنٹ کے درمیان اشتراک

بینک اسلامی کا 13.9 ارب کے قبل از ٹیکس منافع کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak