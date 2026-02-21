بھارت، دوران میچ شہد کی مکھیوں کا حملہ ، امپائر کی موت
ممبئی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع انا میں واقع سپرو اسٹیڈیم میں ایک کرکٹ میچ کے دوران شہد کی مکھیوں کے اچانک حملے سے سینئر امپائر مانیک گپتا کی موت ہوگئی۔
مانیک گپتا میچ کے اختتام کے بعد ڈرنکس بریک کے دوران ایک دوسرے امپائر سے ملاقات کے لیے گئے تو اسی دوران شہد کی مکھیوں نے گراؤنڈ میں موجود لوگوں پر حملہ کر دیا۔بھاگنے کی کوشش میں مانیک گپتا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گر پڑے جس کے بعد مکھیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ساتھی امپائر جگدیش شرما نے بتایا کہ سب لوگ مکھیوں سے بچنے کے لیے دوڑے مگر عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مانیک گپتا تیزی سے نہیں بھاگ سکے اور شدید حملے کا شکار ہو گئے ۔