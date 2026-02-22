صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
تیسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز

لاہور(آئی این پی )لاہور کے جناح سپورٹس کمپلیکس میں تیسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 پورے جوش و جذبے سے شروع ہو گئے ۔

 جناح سپورٹس کمپلیکس لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر سنسنی خیز میچز کھیلے جا رہے ہیں، ہاکی چیمپئن شپ کا آخری مرحلہ 28 فروری 2026 کو اختتام پذیر ہوگا جبکہ فائنل راؤ نڈ میں مجموعی طور پر 12 ٹیمیں شریک ہوں گی۔پول A اور پول B میں 6،6 ٹیموں کے درمیان مقابلے منعقد ہوں گے ، پول اے میں پاک ہیرو ہاکی کلب لاہور، ہاکی کلب آف وہاڑی، پی او ایف واہ کینٹ، سول کوارٹر پشاور، شیروانی موٹرز کراچی، ڈی ایچ اے ایرینا شامل ہیں۔پول بی میں علی امیر سرگودھا، رانا مجاہد علی فیصل آباد، باچا خان بنوں، سمیع عابد حیدرآباد، برنی کوئٹہ، نشتر اسلام آباد شامل ہیں۔ہاکی شائقین کی بڑی تعداد میچز دیکھنے کیلئے سٹیڈیم کا رخ کرنے لگی ہے جبکہ شائیقین نے قومی کھیل ہاکی کے فروغ کیلئے ایونٹ کو اہم سنگ میل قرار دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ رواں ہفتے شدید مندی کی لپیٹ میں رہی

چاندی 374، سونا 7ہزار 100روپے فی تولہ مزید مہنگا

غربت کو غیر معمولی بحرانوں کے تناظر میں دیکھا جائے ،مشیرخزانہ

شہر میں بڑھتے آتشزدگی واقعات پر تاجر برادری کا اظہار تشویش

مقامی کاٹن مارکیٹ میں روئی کے بھاؤ میں مجموعی طورپر استحکام

رمضان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، لاہور چیمبر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak