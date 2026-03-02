صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرقِ وسطیٰ کشیدگی ، پاکستان شاہینز اور انگلینڈ لائنز کا میچ منسوخ

  • کھیلوں کی دنیا
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی ، پاکستان شاہینز اور انگلینڈ لائنز کا میچ منسوخ

ابو ظہبی (سپورٹس ڈیسک)مشرقِ وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے ابو ظہبی میں انگلینڈ لائنز اور پاکستان شاہینز کے درمیان ون ڈے میچ منسوخ کر دیا۔

انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے برطانوی حکومت سے رابطہ کیا اور اس کے بعد ون ڈے میچ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کھلاڑیوں اور عملے کی سلامتی اور تحفظ سب سے اہم ترجیح ہے ، حکومت اور سکیورٹی ماہرین کی مشاورت کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میری کامیابی کا راز میرٹ کو ترجیح دینا ہے :درفشاں سلیم

18 سال میں شادی ہوئی، والد پہلے چاہتے تھے :سدرہ نیازی

اپنے مزاج کو اپنے کام پر اثر انداز نہیں ہونے دے سکتی :سونیا حسین

شوبز میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے :اریبہ حبیب

نورا فتیحی نے رمضان کے دوران اپنی سرگرمیاں شیئر کردیں

اخلاقی ہدایات دینے والے اپنی قبر کی فکر کریں:اسما عباس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak