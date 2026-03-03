صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر امریکی حملے کے بعد فیفا نے صورتحال کی نگرانی شروع کر دی

  • کھیلوں کی دنیا
ایران پر امریکی حملے کے بعد فیفا نے صورتحال کی نگرانی شروع کر دی

زیورخ (سپورٹس ڈیسک)فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ عالمی کپ کے سلسلے میں پیدا ہونے والی بین الاقوامی صورتِ حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور تمام شریک ٹیموں کی سلامتی کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے اورصورتحال کی نگرانی بھی شروع کر دی ہے ۔

ایران ان ٹیموں میں شامل ہے جو ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ ویلز میں فیفا کے جنرل سیکرٹری میتھیاس گرافسٹروم نے کہا کہ ابھی اس معاملے پر حتمی تبصرہ کرنا قبل از وقت ہے ، تاہم فیفا ایک محفوظ ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak