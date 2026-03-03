صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابراعظم کے ہمشکل کی ویڈیو وائرل، نوجوان راتوں رات مشہور

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)جنوبی پنجاب کا غریب مزدور محمد عمران سٹار بیٹر بابراعظم کا ہمشکل راتوں رات مشہور ہوگیا۔

عمران کے دوستوں نے سوشل میڈیا پر اسکی ویڈیو اَپ لوڈ کی ۔ عمران اپنے گاؤں سے محنت مزدور کرنے نکلا تھا۔محمد عمران کا کہنا تھا گاؤں والے کہتے تھے کہ بابراعظم کی شکل کے لگتے ہو لیکن میں مانتا نہیں تھا۔نوجوان نے بتایا کہ جب سے لاہور آیا ہوں تب سے گاؤں والی یاد آتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے ۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ میری پہچان بابر بھائی سے ہے ۔

 

