صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ، قومی ہاکی ٹیم کی تیسری فتح

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ، قومی ہاکی ٹیم کی تیسری فتح

ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ، قومی ہاکی ٹیم کی تیسری فتح پاکستان آسٹریا کو شکست دیکر ورلڈ کپ سے صرف ایک قدم کی دوری پر

 اسماعیلہ (سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے آسٹریا کو شکست دیکر ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائر میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کرلی۔سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کرنے والی پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے صرف ایک قدم کی دوری پر ہے ۔جمعہ کو ہونے والے سیمی فائنل میں کامیابی پاکستان ٹیم کو سیدھا ورلڈ کپ کا ٹکٹ دلا دے گی، پاکستان کے پاس 8 سال بعد ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنے کا سنہری موقع ہے ۔مصر کے شہر اسماعیلہ میں جاری ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان نے آسٹریا کو شکست دے کر کامیابی کی ہیٹ ٹریک کرلی۔ کوالیفائر راؤنڈ کے تیسرے میچ میں پاکستان نے آسٹریا کو دو کے مقابلے میں چار گول سے شکست دیدی۔پاکستان کی جانب سے ابوبکر محمود نے دو،افراز محمد سفیان خان نے ایک ایک گول سکور کیا۔ جبکہ آسٹریا کی جانب سے کیلنر اور سکوولز نے ایک ایک گول سکور کیا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی, ایڈھاک گورننس اینڈ منیجمنٹ چیئرمینز اولمپین اصلاح الدین صدیقی ، اولمپین حسن سردار، چیف سلیکٹر سمیع اللہ خان نے ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کی ناقابل شکست کامیابی پر قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ اکاؤنٹس کی تعداد 5 لاکھ ریکارڈ

ڈالر3پیسے ،تولہ سونادس ہزار روپے مزید سستا

پاکرا نے لکی انوسٹمنٹس کی ریٹنگ بڑھا کر AM2ڈبل پلس کردی

اسٹاک ایکسچینج،مندی،42فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

آلو کی برآمدات کے تحفظ کیلئے موثر اقدامات کرینگے ،راناتنویر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak