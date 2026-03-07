صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل 11 ہمارے ہیروز پروگرام کیلئے نامزدگیاں کھول دی گئیں

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل 11 ہمارے ہیروز پروگرام کیلئے نامزدگیاں کھول دی گئیں

لاہور(دی رپورٹر)پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن کیلئے ہمارے ہیروز پروگرام کے تحت نامزدگیاں طلب کر لی ہیں،پی سی بی کے مطابق شائقین 24 مارچ دوپہر تین بجے تک آن لائن نامزدگیاں جمع کرا سکتے ہیں۔

اس پروگرام کا مقصد معاشرے میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے ۔پی سی بی کے مطابق اس اقدام کا آغاز پہلی بار 2020 میں پی ایس ایل کے پانچویں ایڈیشن کے دوران کیا گیا تھا۔منتخب شخصیات کو پی ایس ایل میچز کے دوران نقد انعامات اور خصوصی اعزازات دیے جائیں گے۔ جبکہ شارٹ لسٹ ہونے والے افراد پر مختصر ڈاکیومنٹریز بھی نشر کی جائیں گی،پی ایس ایل 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں :شہریوں سے لاکھوں روپے ، موبائل فون لوٹ لئے

شیخوپورہ :ٹرین کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

دو گروپوں میں فائرنگ لڑکی سمیت 2 افراد زخمی

چرخیوں کی بڑی کھیپ برآمد، 2ملزم گرفتار

6سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والااوباش گرفتار

لیاقت آباد:سسرالیوں کا خاتون پر بہیمانہ تشدد،مرکزی ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
Dunya Bethak