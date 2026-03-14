ایشیا ریجنل کوالیفائنگ،قومی بوائز،گرلز ٹینس سکواڈ کا اعلان ایونٹ 11 سے 18 اپریل تک نیپال کے شہر کٹھمنڈو میں کھیلا جائے گا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ٹینس فیڈریشن نے ایشیا انڈر12 ٹیم مقابلوں کے ساتھ ایشیا ریجنل کوالیفائنگ ایونٹ کے لیے پاکستان کے بوائز و گرلز سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے ۔یہ ایونٹ 11 سے 18 اپریل 2026 تک نیپال کے شہر کٹھمنڈو میں منعقد ہوگا۔ اس سلسلہ میں قومی ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز 9 سے 11 مارچ 2026 تک اسلام آباد میں پاکستان ٹینس فیڈریشن ٹینس کمپلیکس میں منعقد کیے گئے ۔ ٹرائلز میں قومی رینکنگ اور حالیہ کارکردگی کی بنیاد پر آٹھ لڑکوں اور پانچ لڑکیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔بوائز ٹیم میں محمد ایان، محمد فیضان اور مصطفی عزیر رانا کو منتخب کیا گیا ہے جبکہ ایم ابراہیم حسین گل کو ریزرو کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا ہے ۔اسی طرح گرلز ٹیم میں شہنور عمر، شہرین عمر اور وجیہہ فاطمہ کو ٹیم میں جگہ ملی ہے جبکہ دعا یوسف قریشی کو ریزرو پلیئر کے طور پر رکھا گیا ہے ۔پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر اور سیکرٹری جنرل نے منتخب کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کیلئے آئندہ ایونٹ میں بہترین کارکردگی اور مستقبل میں کامیابی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔