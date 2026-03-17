ارینا سبالینکا نے انڈین ویلز اوپن ٹینس ٹائٹل جیت لیا
نئی دہلی(سپورٹس ڈیسک)عالمی نمبر ون ارینا سبالینکا نے انڈین ویلز ٹائٹل جیت لیا،فائنل میں سبالینکا نے الینا رباکینا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی۔
فائنل میں کھیلے گئے سخت مقابلے میں سبالینکا نے ابتدائی سیٹ میں شکست کے بعد شاندار کم بیک کیا اور ریباکینا کو تین چھ ،چھ تین اور سات چھ سے کامیابی حاصل کی۔میچ کے دوران دونوں کھلاڑیوں کیدرمیان زبردست مقابلہ دیکھنے میں آیا،اس فتح کے ساتھ سبالینکا نے نہ صرف ریباکینا کے خلاف اپنی حالیہ ناکامیوں کا سلسلہ توڑا بلکہ انڈین ویلز میں کامیابی حاصل کر کے ایک اہم سنگِ میل بھی عبور کیا۔