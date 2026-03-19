ابرار کا سن رائزر سے معاہدہ ،گواسکر کا اصل چہرہ بے نقاب

  کھیلوں کی دنیا
ممبئی(سپورٹس ڈیسک)انڈیا کے سابق کرکٹر سنیل گواسکر نے کہا ہے کہ دی ہنڈرڈ لیگ میں پاکستانی سپنر ابرار احمد کی انڈین فرنچائز میں شمولیت انڈین فوجیوں اور شہریوں کی ہلاکت میں حصہ ڈالنے کے مترادف ہے ۔

 گواسکر نے انڈین اخبار میں اپنے کالم میں سخت تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ ‘جو فیس ایک پاکستانی کھلاڑی کو دی جاتی ہے ، وہ اپنی حکومت کو انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور وہ حکومت اس رقم سے اسلحہ خریدتی ہے ، جو بالواسطہ طور پر انڈین فوجیوں اور شہریوں کی ہلاکتوں میں حصہ ڈالتی ہے ۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ‘چاہے ادائیگی کسی انڈین ادارے کی جانب سے ہو یا اس کی بیرونِ ملک ذیلی شاخ کے ذریعے ، اگر مالک انڈین ہے تو وہ ان نقصانات میں شریک سمجھا جائے گا۔ 

 

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹوئنکل کھنہ نے بھارت میں گیس کے بحران کا حل ڈھونڈ لیا

شاہ رخ خان کا ایک بار پھر رومانوی کرداروں پر غور

بابر اعظم سے متعلق افواہیں فنی لگیں :زباب رانا

آسکرز کے بعد ہال کا حال دیکھ کر سوشل میڈیا پر تنقید

بھارت کی متنازعہ فلم دی کیرالہ سٹوری 2 نے ہنگامہ کھڑا کردیا

موت کے 3سال بعد سدھو موسے والا کا اے آئی ٹور

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق
