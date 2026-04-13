سپر لیگ: یونائیٹڈ کو شکست کنگز مین کی مسلسل دوسری فتح

حیدرآباد کنگز مین نے 154 رنز کا تعاقب 19 ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا،کرس گرین اور فہیم اشرف کی 2، 2 وکٹیں یونائیٹڈ کی جانب سے ڈیوون کونوے 45 رنز بنا کر نمایاں رہے ، آصف محمود نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا،لبوشین مین آف دی میچ قرار

کراچی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایونٹ کے 21 ویں میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے 154 رنز کا تعاقب 19 ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا۔کنگز مین کی جانب سے کپتان مارنس لبوشین ناٹ آؤٹ 61 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ صائم ایوب 35، معاذ صداقت 30، کوشل پریرا 2 اور عثمان خان 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے ۔گلین میکسویل 21 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے کرس گرین اور فہیم اشرف نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

21 ویں میچ میں حیدرآباد کنگز مین کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسلام آباد یونائیٹڈ نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 153 رنز سکور کیے ۔یونائیٹڈ کی جانب سے ڈیوون کونوے 45 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ مارک چیمپین 42، سمیر منہاس 22، محمد فائق 18، کرس گرین 6، حیدر علی 6، فہیم اشرف 5 ، عماد وسیم 2 اور مہران ممتاز 0 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے ۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے آصف محمود نے 4 اور محمد علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ گلین میکسوین نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔کنگز مین کے کپتان مارنس لبوشین کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ مسلسل شکستوں کے بعد حیدر آباد کنگز مین کی ایونٹ میں یہ مسلسل دوسری کامیابی تھی،پچھلے میچ میں حیدر آباد نے کراچی کنگز کیخلاف پہلی کامیابی حاصل کی تھی۔

 

