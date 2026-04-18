بھارت واڈا قوانین کی خلاف ورزی میں سرِ فہرست قرار کارکردگی بڑھانے والی ادویات،سٹیرائیڈز انڈیا میں باآسانی دستیاب،صدر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی (واڈا) کی تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک میں بھارت ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی میں سرِ فہرست ہے ۔واڈا کے صدر ویٹولڈ بانکا کے مطابق بھارت میں کارکردگی بڑھانے والی ادویات اور سٹیرائیڈز باآسانی دستیاب ہیں۔اُنہوں نے اس صورتِ حال کو ناصرف کھیلوں کی ساکھ بلکہ بھارت کے عالمی کھیلوں کے عزائم کے لیے بھی ‘ریڈ فلیگ’ قرار دیا ہے ۔واضح رہے کہ بھارت 2030ء کے کامن ویلتھ گیمز اور 2036ء کے اولمپکس کی میزبانی کا خواہاں ہے ۔ویٹولڈ بانکا نے بتایا ہے کہ بھارت میں متعلقہ حکام اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں مثبت رہی ہیں۔اُنہوں نے ڈوپنگ نیٹ ورکس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن اور ٹیسٹنگ کے عمل کو مزید بڑھانے پر زور دیا ہے ۔واڈا کے صدر ویٹولڈ بانکا کا کہنا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے ڈوپنگ نیٹ ورک پر کریک ڈاؤن کا کہا aہے ، چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ ہوں۔

 

