ہم میچ ٹو میچ چل رہے ،بہترین کرنا ہے :اسامہ میر

ہم میچ ٹو میچ چل رہے ،بہترین کرنا ہے :اسامہ میر

ہم میچ ٹو میچ چل رہے ،بہترین کرنا ہے :اسامہ میر بمرا نے میچز جتوائے ہیں تو شاہین اور حارث نے بھی جتوائے ہوئے ہیں

لاہور(سپورٹس ڈیسک)لاہور قلندرز کے سپنر اسامہ میر نے کہا ہے کہ جسپریت بمرا نے اگر میچز جتوائے ہیں تو شاہین آفریدی اور حارث رؤف نے بھی میچز جتوائے ہوئے ہیں۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسامہ میر نے کہا کہ ہم میچ ٹو میچ چل رہے ہیں، ہم نے بہترین کرنا ہے اور جیتنا ہے ۔انہوں نے کہاکہ کوشش کر رہا ہوں کہ بہترین پرفارمنس دوں اور ٹیم کے لیے اچھا کروں۔انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پلے آف کیلئے کوالیفائی کرنے کا موقع ہے ، ہم یہ میچ جیتے ہیں اور اگلا میچ بھی جیتنے کے لیے جائیں گے ۔قلندرز کے اسپنر نے کہا کہ کراچی میں اسپنرز کو مدد مل رہی تھی یہاں بیٹرز کے لئے چیزیں آسان ہیں، پچز فلیٹ ہیں۔انہوں نے کہا کہ چھکے کے اوپر کوئی خوش نہیں ہوتا، سکندر رضا کی توقع پر پورا نہیں اترا اس لیے غصہ آیا۔ سکندر رضا سینئر کھلاڑی ہیں ان کے ہونے کا فائدہ ہوتا ہے ۔اسامہ میر نے کہا کہ میں نے چھکا لگنے کے بعد اچھا کم بیک کیا، ایک اچھے میچ پر ہم تعریف کرتے ہیں اور ایک برا میچ جاتا ہے تو سب تنقید کرتے ہیں یہ پاکستان میں چلتا ہے ۔ 

 

