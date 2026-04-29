ایشین بیچ گیمز،قومی ریسلرز نے بھارتی حریفوں کو چت کیا

  • کھیلوں کی دنیا
ایشین بیچ گیمز،قومی ریسلرز نے بھارتی حریفوں کو چت کیا

انعام بٹ اور اسدﷲ اپنی تمام گروپ فائٹس جیت کر فائنل میں پہنچ گئے

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)ایشین بیچ گیمز میں پاکستانی پہلوانوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کر دیا۔ انعام بٹ اور اسدﷲ نے بھارتی حریفوں کو چت کیا اور اپنی تمام گروپ فائٹس جیت کر فائنل میں پہنچ گئے ۔عبداﷲ برانز میڈل کیلئے مقابلہ کریں گے ۔ ریسلر اسدﷲ 80 کلوگرام کیٹیگری میں بھارتی اور چینی پہلوان کو شکست دیکر فائنل میں پہنچ گئے ۔ چین میں جاری ریسلنگ کے مقابلوں میں اسد اللہ نے کوارٹر فائنل میں روایتی حریف بھارتی پہلوان کو 2-3سے زیر کیا جبکہ سیمی فائنل میں چین کے پہلوان کو شکست دے کر فیصلہ کن معرکے میں جگہ بنائی، دوسری جانب مایہ ناز قومی ہیرو انعام بٹ پہلوان بھی 90 کلوگرام کیٹیگری کے فائنل میں پہنچ گئے ۔ انہوں نے بھی بھارتی حریف کو شکست دی اور سیمی فائنل میں منگولیا کے پہلوان کو ہرا کر فائنل کیلئے کوالیفائی کیا۔ پاکستانی ریسلر محمد عبداللہ نے 70 کلوگرام کیٹیگری میں برانز میڈل کے مقابلے کیلئے کوالیفائی کر لیا ہے ۔

 

جرم و سزا کی دنیا

لاہور ،شیخوپورہ ،ساہیوال،فیصل آباد میں مبینہ مقابلے ،13ملزم ہلاک

جڑانوالہ :ریٹائرڈ ایس پی کی فائرنگ، باپ ،بیٹا اور تایا قتل

لاہور:نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 35سالہ کارسوار قتل

لاکھوں کے ڈاکے ،چوریاں،کئی گاڑیاں ،موٹرسائیکلیں غائب

سیشن کورٹ شیخوپورہ کے مرکزی گیٹ سے خاتون کا مبینہ اغوا

کار سوار فیملی کو ہراساں کرنے لوٹنے پر دو کانسٹیبل گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
