انگلش پریمیئرلیگ،مانچسٹر سٹی اور ایورٹن کا میچ برابر
لندن(سپورٹس ڈیسک)مانچسٹر سٹی اور ایورٹن کی ٹیموں کے درمیان انگلش پریمیئر لیگ کا اہم میچ انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-3 گول سے برابر ہو گیا، جس کے بعد اب چیمپئن شپ کا فیصلہ مکمل طور پر آرسنل کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے ۔ آرسنل اب اگر اپنے بقیہ تینوں میچ جیت جاتی ہے تو 2004 کے بعد پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کر لے گی۔
