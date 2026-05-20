آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کا بھارت سے آغاز ہونیکا امکان

  کھیلوں کی دنیا
سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ کا بھارت سے آغاز ہونے کا امکان ہے ۔ بی بی ایل سیزن کے پہلے میچز کی میزبانی چنئی کرے گا۔۔

، جس کے لئے کام شروع کر دیا گیا۔بی بی ایل کا پہلا میچ دسمبر میں بھارت میں کھیلا جائے گا، کرکٹ آسٹریلیا کو تامل ناڈو کرکٹ ایسوسی ایشن اور بھارتی بورڈ کے جانب سے مثبت فیڈ بیک ملا۔میڈیا رپورٹ کا کہنا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا نے بی بی ایل کے افتتاحی میچ کے لیے چنئی کے وینیو کا انتخاب کیا ہے ، کرکٹ آسٹریلیا کے 5 رکنی وفد نے چنئی میں ایک میٹنگ میں حصہ لیا۔آسٹریلوی وفد نے وینیو کی ریکی مکمل کر لی ہے ، بھارتی بورڈ کے صدر متھن منہاس بھی وینیو پر موجود تھے ۔میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومتی سطح پر ابھی معاملات طے ہونا باقی ہیں، جس کے بعد حتمی فیصلہ ہو گا۔

 

