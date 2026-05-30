صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میکسیکو کا ایرانی فٹبال ٹیم کو قیام کی اجازت دینے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
میکسیکو کا ایرانی فٹبال ٹیم کو قیام کی اجازت دینے کا فیصلہ

میکسیکو (سپورٹس ڈیسک)فیفا ورلڈکپ 2026 کے شریک میزبان ملک میکسیکو کی صدر کلاڈیا شینبام نے ایونٹ کے دوران ایرانی ٹیم کو اپنے ملک میں ٹھہرانے کی منظوری دے دی ہے ۔

 صدر شینبام کے مطابق یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب امریکہ نے ایرانی سکواڈ کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے معذرت کر لی۔میکسیکن صدر نے میڈیا کو بتایا، امریکہ نہیں چاہتا کہ ایرانی ٹیم وہاں رات گزارے ، حالانکہ ایران کو اپنے تین میچز وہیں کھیلنے ہیں۔ فیفا نے ہم سے رابطہ کیا کہ کیا ایرانی ٹیم میکسیکو میں قیام کر سکتی ہے ؟ جس پر ہم نے ہامی بھر لی۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے ۔بعدازاں فیفا نے بھی تصدیق کی کہ ایرانی ٹیم کا ٹریننگ بیس میکسیکو کے سرحدی شہر تیہوانا میں ہوگا۔

واضح رہے کہ امریکا کی ایران کے خلاف جارحیت کے باعث ایران کے ورلڈ کپ میں شرکت پر غیر یقینی کے بادل منڈلا رہے تھے ۔ شیڈول کے مطابق ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کر رہے ہیں جہاں ایران کو اپنے تینوں میچز امریکی شہروں (لاس اینجلس اور سیئٹل)میں کھیلنے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مامیا شاہ جعفر کا خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف

شان نے سائیکو کردار اپنے لیے لکھا لیکن مجھے دیدیا:میرا

کاسٹنگ ڈائریکٹر کے ایک جملے نے مسکراہٹ چھین لی:نیہا دھوپیا

پوجا نے عالیہ بھٹ کو اپنا اپ گریڈڈ ورژن قرار دیدیا

کورین بینڈ بی ٹی ایس نے ٹیلر سوئفٹ کو پیچھے چھوڑ کر بڑا اعزاز حاصل کر لیا

شہرت بظاہر خوبصورت مگر قربانی مانگتی ہے :فہد مصطفی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید‘ رشتہ دار اور کتابیں
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دو فون نمبر اور اداروں کی ذمہ داری
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کتب خانوں سے لے کر سکرینوں تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوامی بے حسی
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
عالمی طاقتوں کی نئی حکمت عملی
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
کون جیتا، کون ہارا!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak