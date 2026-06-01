صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20سال بعد نئی نیشنل سپورٹس 2026 پالیسی کا مسودہ تیار

  • کھیلوں کی دنیا
20سال بعد نئی نیشنل سپورٹس 2026 پالیسی کا مسودہ تیار

20سال بعد نئی نیشنل سپورٹس 2026 پالیسی کا مسودہ تیار فیڈریشنز اور پی او اے کو خود مختاری دینے کا فیصلہ،کارکردگی کا ہر 3ماہ بعد جائزہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک )وفاقی حکومت نے 20 سال بعد نئی نیشنل سپورٹس پالیسی 2026 کا مسودہ تیار کرلیا، نئی سپورٹس پالیسی میں قومی سپورٹس فیڈریشنز اور پی او اے کو خود مختاری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔مجوزہ سپورٹس پالیسی کے تحت فیڈریشنز اپنے معاملات آزادانہ طور پر اپنی ملحقہ تنظیم کے آئین کے تحت چلا سکیں گی، 18ویں ترمیم کے تحت ہونے والی تبدیلیوں کو باضابطہ طور پر سپورٹس پالیسی کا حصہ بنانے کی تجویز ہے ۔سپورٹس کے انتظامی امور چلانے کیلئے نیشنل سپورٹس کو آرڈینیشن کونسل بنانے کی تجویز بھی ہے ۔

نئی سپورٹس پالیسی میں سپورٹس ڈیویلپمنٹ فنڈ قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔صوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام کا کم از کم 2 فیصد کھیلوں پر خرچ کرنے کی تجویز ہے ۔ سپورٹس لیگز، اکیڈمیز اور انفراسٹرکچر میں نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔نئی سپورٹس پالیسی میں پروفیشنل لیگز اور سپورٹس براڈ کاسٹنگ بڑھانے پر زور دیا گیا ہے ۔ مجوزہ پالیسی میں سکول اور کالج سطح پر لازمی کھیلوں کے مقابلوں کی سفارش کی گئی ہے جبکہ قومی سطح پر ٹیلنٹ ہنٹ سسٹم اور ایتھلیٹس ڈیٹا بیس بنانے کی تجویز ہے ۔نئی سپورٹس پالیسی میں کھلاڑیوں کیلئے کنٹریکٹس، میڈیکل انشورنس اور پنشن سکیم کی تجویز ہے ۔ سپورٹس سائنسز، سپورٹس میڈیسن اور ڈیٹا اینالسز ادارے قائم کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے ۔قومی سپورٹس فیڈریشنز کی کارکردگی کا ہر تین ماہ بعد جائزہ لیا جائے گا۔ نئی سپورٹس پالیسی 2026 کا مقصد کھیلوں کے نظام کو بیورو کریسی سے خود مختاری کی طرف لے جانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak