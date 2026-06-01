صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر ڈیپارٹمنٹل نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کاآج سے آغاز ٍ

  • کھیلوں کی دنیا
انٹر ڈیپارٹمنٹل نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کاآج سے آغاز ٍ

انٹر ڈیپارٹمنٹل نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کاآج سے آغاز ایونٹ میں ملک بھر سے فیڈریشن سے منسلک 8 ڈیپارٹمنٹس ٹیمیں حصہ لیں گی

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر )پاکستان کبڈی فیڈریشن کے زیر اہتمام انٹر ڈیپارٹمنٹل نیشنل کبڈی (ایشین سٹائل)چیمپئن شپ آج سے پاکستان سپورٹس کمپلیکس کے لیاقت جمنازیم، اسلام آباد شروع ہوگی۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل محمد سرور رانا نے بتایا کہ چیمپئن شپ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں،پاکستان کبڈی فیڈریشن کے چیئرمین چودھری شافع حسین اور صدر چودھری سالک حسین نے چار روزہ کبڈی چیمپئن شپ منعقد کروانے کی منظوری دی ہے ۔ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے فیڈریشن سے منسلک 8 ڈیپارٹمنٹس کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان واپڈا، پاکستان پولیس، پاکستان ریلوے ، پی او ایف واہ، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ایئرپورٹ سکیورٹی فورس کی ٹیمیں شامل ہیں۔ ایئرپورٹ سکیورٹی فورس کی ٹیم پہلی بار ایشین سٹائل چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہے ۔ چیمپئن شپ کا فائنل میچ 4 جون کو کھیلا جائے گا اور چیمپئن شپ کے اختتام پر کامیابی حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak