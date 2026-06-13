صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیلوں کے انفراسٹرکچر کی ترقی کیلئے 1.851ارب مختص

  • کھیلوں کی دنیا
کھیلوں کے انفراسٹرکچر کی ترقی کیلئے 1.851ارب مختص

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)وفاقی حکومت نے بین الصوبائی رابطہ ڈویژن کے تحت کھیلوں کے انفراسٹرکچر کی ترقی کے منصوبوں کے لئے پی ایس ڈی پی 2026-27 میں تقریباً 1.851 ارب روپے مختص کئے ہیں جو ملک بھر میں کھیلوں کی سہولیات کو بہتر بنانے کے حکومتی عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔

 پی ایس ڈی پی دستاویزات کے مطابق مجموعی طور پر 13 جاری ترقیاتی منصوبے موجودہ سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کئے گئے ہیں جن کی مجموعی منظور شدہ لاگت 9.508 ارب روپے ہے ۔ 30 جون 2026 تک ان منصوبوں پر 4.356 ارب روپے خرچ کئے جا چکے ہیں جبکہ 5.151 ارب روپے کی رقم آئندہ مالی سال کے لئے مختص کی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

زندگی کی 8 آسان عادات جو دماغ کو زیادہ سمارٹ بنائیں

خاتون کا بڑھاپے میں ساتھ دینے والی اے آئی گُڑیا

پہلی بار جلد کو جوان بنانیوالی اینٹی ایجنگ تھراپی کا تجربہ

گھاس پر پراسرار نمبر8647نمودار، اس کا مطلب کیا

مجھے میری بیوی واپس کردو ، شوہر کا انوکھا کیک وائرل

بیٹی کو خودکشی کیلئے اکسانے پر خاتون کا اے آئی پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak