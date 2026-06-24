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دورہ انگلینڈ،انڈر 19 سکلز ڈویلپمنٹ کیمپ کا آغاز

  • کھیلوں کی دنیا
دورہ انگلینڈ،انڈر 19 سکلز ڈویلپمنٹ کیمپ کا آغاز

ملتان(سپورٹس رپورٹر) پاکستان انڈر 19 سکلز ڈویلپمنٹ کیمپ کا آغاز ملتان میں ہوگیا ،پاکستان کرکٹ بورڈ نے انڈر 19 ٹیم کی آئندہ مصروفیات کے پیش نظر ملتان کے انضمام الحق ہائی پرفارمنس سینٹر میں ایک اعلیٰ پرفارمنس سکلز ڈویلپمنٹ کیمپ کا آغاز کر دیا ہے ۔۔۔

 اس کیمپ میں کل 31 کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں، جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے آٹھ ہفتوں پر مشتمل یہ کیمپ اگست میں اختتام پذیر ہوگا جس کے بعد دور انگلینڈ کے لیے پاکستان انڈر 19 سکواڈ کا اعلان کیا جائے گا۔پاکستان انڈر 19 ٹیم 2 سے 16 ستمبر تک انگلینڈ کا دورہ کرے گی ، کیمپ میں کھلاڑی اپنی سکلز اور فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے سخت تربیت حاصل کریں گے ۔ 

 

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