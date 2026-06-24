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مصری ٹیم کی میچ سے قبل قرآنی سورتیں پڑھنے کی ویڈیو

  • کھیلوں کی دنیا
مصری ٹیم کی میچ سے قبل قرآنی سورتیں پڑھنے کی ویڈیو

کھلاڑی عقیدت کیساتھ تلاوت کرتے ،کامیابی کے لیے دعا مانگتے نظر آئے

اٹلانٹا(سپورٹس ڈیسک)فیفا ورلڈکپ کے سنسنی خیز مقابلے امریکا، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں جاری ہیں۔ ورلڈکپ کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف غیر مسلم ممالک کی متعدد ٹیموں میں مسلمان کھلاڑیوں کی نمائندگی ہے بلکہ پہلی مرتبہ 14 مسلم ممالک کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔دو روز قبل یورپ ملک سپین کے نوجوان مسلم کھلاڑی لامین یمال کی سعودی عرب کے خلاف گول کرکے سجدہ کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔اب مصری فٹبال ٹیم کی ایک روحانی اور ایمان افروز ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی ہے ، جس میں کھلاڑی نیوزی لینڈ کے خلاف اہم مقابلے سے قبل قرآن پاک کی تلاوت اور اجتماعی دعا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ویڈیو میں ٹیم کے ارکان نہایت عقیدت اور خشوع کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالی سے کامیابی کے لیے دعا مانگتے نظر آرہے ہیں۔شائقین نے مصری کھلاڑیوں کے اس اقدام کو قابلِ ستائش قرار دیتے ہوئے کہا کہ میدان میں اترنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ اور دعا کرنا ایک مثبت پیغام ہے جو دنیا بھر کے مداحوں کے دل جیت رہا ہے ۔

 

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