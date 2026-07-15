صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیانا میں گلوبل سپر لیگ کیلئے لاہور قلندرز کی ٹیم کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
گیانا میں گلوبل سپر لیگ کیلئے لاہور قلندرز کی ٹیم کا اعلان

لاہور(سپورٹس ڈیسک)گیانا میں ہونے والی گلوبل سپر لیگ کے لیے لاہور قلندرز کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔

گلوبل سپر لیگ کے لیے لاہور قلندرز کی ٹیم کی قیادت نیوزی لینڈ کے مائیکل بریسویل کریں گے۔ پرویز حسین، شایان جہانگیر، ڈیلانو پوٹگیر، عبداللہ شفیق، اسامہ میر، شامل حسین، محمد نعیم، عمران رندھاوا، مہران ممتاز، فرحان یوسف، شہاب خان، محمد باسط اور علی شبیر سکواڈ کا حصہ ہیں۔ آسٹریلوی فاسٹ بولر شان ٹیٹ کو ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آبنائےہرمز: ٹرمپ کا بڑا یوٹرن: بحری جہازوں پر مجوزہ 20 فیصد ٹیکس کی دھمکی واپس، بدلے میں خلیجی ممالک امریکا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرینگے : امریکی صدر

فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ترک صدر اردوان سے ملاقات، دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر بات چیت

سعودی عرب پر حملے ناقابل قبول : خطے کے امن واستحکام کو سنگین خطرہ : شہباز شریف

ڈپٹی کمشنرز خراب پانی والے علاقوں کی نشاندہی کریں: مریم نواز

اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو کی ایوان صدر میں اہم ملاقات

عطا تارڑ سے اے پی این ایس، سی پی این ای وفود کی ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak