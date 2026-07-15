صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باسکٹ بال چیمپئن شپ ،راولپنڈی ڈویژن کی ٹیم کے ٹرائلز کا شیڈول

  • کھیلوں کی دنیا
باسکٹ بال چیمپئن شپ ،راولپنڈی ڈویژن کی ٹیم کے ٹرائلز کا شیڈول

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)کمشنر کپ/پنجاب انٹر ڈویژنل باسکٹ بال چیمپئن شپ کے لیے راولپنڈی ڈویژن کی مردوں کی باسکٹ بال ٹیم کے ٹرائلز 15 اور 16 جولائی کو منعقد کیے جائیں گے۔

راولپنڈی ڈویژن باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والے ٹرائلز روزانہ شام 5 بجے سے 7 بجے تک ایف جی پبلک سکول نمبر 2 (ٹیکنیکل سکول)، طارق آباد (لال کرتی)، راولپنڈی میں ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نارنگ منڈی:2بسوں میں تصادم ،5افراد جاں بحق،25 زخمی:فیکٹری ایریا:کارخانے 2کمسن بھائی کچل دیئے

2 سب ڈویژنوں میں بجلی چوری پکڑی گئی

ملزم گرفتار، 50پتنگیں برآمد

بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے والا گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا پکڑا گیا

غیر معیاری گیس سلنڈر لگا نے والا گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak