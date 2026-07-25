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جوز بٹلر نے یونیورس باس گیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
جوز بٹلر نے یونیورس باس گیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کے مایہ ناز وکٹ کیپر بلے باز جوز بٹلر نے ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کرس گیل کو پیچھے چھوڑ دیا۔

دی ہنڈرڈ میں مانچسٹر سپر جائنٹس اور لندن سپرٹ کے درمیان لارڈز میں کھیلے گئے میچ کے دوران بٹلر نے صرف 16 رنز کی اننگز کھیلنے کے باوجود ٹی ٹونٹی کیریئر 14 ہزار 572 رنز کے ساتھ ٹی ٹونٹی کرکٹ کی تاریخ میں دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے ،کرس گیل اب 14 ہزار 562 رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں،ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ اب بھی ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر کیرون پولارڈ کے پاس ہے جنہوں نے 14 ہزار 803 رنز بنا رکھے ہیں،بٹلر اب اس سنگ میل سے صرف 231 رنز دور ہیں اور رواں سیزن میں یہ اعزاز اپنے نام کر سکتے ہیں۔ 

 

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