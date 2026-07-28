صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ارشدیپ سنگھ کی اداکارہ ثمرین کور کیساتھ تعلقات کی تصدیق

  • کھیلوں کی دنیا
ارشدیپ سنگھ کی اداکارہ ثمرین کور کیساتھ تعلقات کی تصدیق

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ نے طویل عرصے سے جاری قیاس آرائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے۔۔۔

 اداکارہ، ماڈل اور سوشل میڈیا شخصیت ثمرین کور کے ساتھ اپنے تعلقات کو باضابطہ طور پر عوامی طور پر تسلیم کر لیا۔ارشدیپ سنگھ نے انسٹاگرام پر ثمرین کور کے ہمراہ محبت بھری تصاویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں مائی پرسن لکھا، جس کے بعد مداحوں اور ساتھی کھلاڑیوں کی جانب سے دونوں کو مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak