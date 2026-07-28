صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران جنگ میں زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد 600سے زیادہ

  • دنیا میرے آگے
ایران جنگ میں زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد 600سے زیادہ

ابتک 18 فوجی ہلاک ہوئے ہیں :پینٹاگون ، اعداد و شمار کی شفافیت پر سوالات ٹرمپ انتظامیہ جنگی حقائق واضح انداز میں پیش نہیں کر رہی:سابق امریکی جنرل متعلقہ فوجی اداروں کے تعاون سے ریکارڈ درست کیا جا رہا :ترجمان پینٹا گون

واشنگٹن(مانیٹرنگ ڈیسک)پینٹاگون کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق فروری میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی شروع ہونے کےبعد سے اب تک کم از کم 624 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ،اعداد و شمار کے مطابق زخمی اہلکاروں میں سے 461 کا تعلق آرمی، 86 کا تعلق نیوی، 19 کا تعلق میرینز اور 58 کا تعلق ایئرفورس سے ہے ۔ 25 جولائی کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 417 زخمیوں کا تعلق آپریشن ایپک فیوری جبکہ 207 کا تعلق اوورسیز آپریشنز سے بتایا گیا ہے ۔ گزشتہ ہفتے پینٹاگون نے ہلاکتوں اور زخمیوں کے اعداد و شمار میں خاموشی سے تبدیلی کرتے ہوئے آپریشن ایپک فیوری میں ہلاک ہونے والے چار فوجیوں کے نام نکال کر انہیں اوورسیز آپریشنز کی فہرست میں شامل کر دیا، جس کے بعد اس آپریشن میں ہلاکتوں کی تعداد 18 سے کم ہو کر 14 رہ گئی۔اعداد و شمار میں اس تبدیلی پر شفافیت کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سابق امریکی جنرل بین ہوجز نے الزام لگایا کہ انتظامیہ جنگ سے متعلق حقائق واضح انداز میں پیش نہیں کر رہی، جبکہ ریپبلکن رکن کانگریس تھامس میسی نے ہلاکتوں کو مختلف زمروں میں تقسیم کرنے کو غیر منطقی حربہ قرار دیا۔پینٹاگون کے ترجمان شان پارنیل نے ان تبدیلیوں کو عارضی ڈیٹا کی خرابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ متعلقہ فوجی اداروں کے تعاون سے ریکارڈ درست کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

عالمی کشیدگی میں کمی نے اسٹاک مارکیٹ کو بلندی پر پہنچا دیا،7241 پوائنٹس کا اضافہ

پاک عراق تجارت کو اسٹرٹیجک شراکت داری میں بدلنے پر زور

اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی آگاہی سیشن میں لیگل ایڈ سوسائٹی کی میزبانی

چاندی100،سونا4ہزار روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

کاروں کی درآمدات میں246.79فیصد اضافہ

پاکستان ،ایران تجارت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak