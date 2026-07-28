زیادہ شہرت پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے :ہانیہ عامر
کراچی (آئی این پی)اداکارہ ہانیہ عامر کا کہنا ہے کہ زیادہ شہرت پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔
ایک انٹرویو میں اداکارہ نے کہا جب انہیں شہرت حاصل ملی تو ابتدائی طور پر انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ شہرت ملنے سے خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے ، اور میں اس کی شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی ساری چیزوں سے نوازا ہے مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے عزت اور محبت ملتی ہے جو واقعی اچھی بات ہے لیکن ایک کمزور انسان کے لیے اتنی زیادہ شہرت ملنے کے بعد پریشانی بھی ہوتی ہے ۔
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