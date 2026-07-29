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ایران :حکومت مخالف مظاہروں میں شریک 2افراد کو سر عام پھانسی

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ایران :حکومت مخالف مظاہروں میں شریک 2افراد کو سر عام پھانسی

تہران(اے ایف پی)ایران نے حکومت مخالف مظاہروں میں شریک 2افراد کو سر عام پھانسی دے دی ۔ ایرانی عدلیہ کے مطابق ابوالفضل سپاہی اور ۔۔

امیر حسین صفری کی سزائے موت پر عملدرآمد کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پھانسی وسطی صوبہ اصفہان کے شہر ملک کے ایک عوامی مقام پر دی گئی۔ عدلیہ کا کہنا ہے کہ دونوں افراد پر پولیس اہلکاروں پر حملے ، خوف و ہراس پھیلانے اور امن متاثر کرنے کے الزامات ثابت ہوئے تھے ۔

 

 

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