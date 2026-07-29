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میکسیکو :صدارتی محل کے قریب فائرنگ ،1 شخص ہلاک ،2 زخمی

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میکسیکو :صدارتی محل کے قریب فائرنگ ،1 شخص ہلاک ،2 زخمی

میکسیکو سٹی(اے ایف پی)میکسیکو سٹی کے معروف زوکالو اسکوائر اور صدارتی محل کے قریب فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ۔۔۔

 پولیس نے واقعے کو براہ راست حملہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ مشتبہ حملہ آور موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے ۔ فائرنگ سینٹو ڈومنگو اسکوائر میں ہوئی، جو نوآبادیاتی دور کی عمارتوں اور جعلی دستاویزات کی تیاری و فروخت کیلئے بدنام علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے ۔ 

 

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