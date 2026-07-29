صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالی ووڈ میں فنکاراؤں کیساتھ دوہرا معیار برتا جاتا تھا:منیشا کوئرالہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بالی ووڈ میں فنکاراؤں کیساتھ دوہرا معیار برتا جاتا تھا:منیشا کوئرالہ

ممبئی (آئی ا ین پی)بالی ووڈ اداکارہ منیشا کوئرالہ نے خواتین فنکاروں کیلئے بالی ووڈ کے دوغلے معیار سے پردہ اٹھادیا۔ایک تازہ انٹرویو میں اداکارہ نے انکشاف کیا۔

کہ نوے کی دہائی میں اداکاراؤں کیلئے الکوحل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی سے ڈیٹ کرسکتی تھیں۔منیشا کوئرالہ نے بتایا کہ فلم سوداگر کی شوٹنگ کے دوران انہیں بتایا گیا کہ اداکاراؤں کیلئے شراب کی اجازت نہیں ہے ۔انہوں نے مزید بتایا کہ مرد اداکار متعدد گرل فرینڈز رکھتے لیکن خواتین فنکاروں کیلئے ضروری تھا کہ وہ کسی سے اپنے تعلق کو ظاہر نہ کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستانی بیٹنگ ریت کی دیوار ثابت، پہلے ٹیسٹ میں شکست

پاکستان ویمنز کو شکست، ون ڈے سیریز سری لنکا کے نام

کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا پہلا میڈل یقینی ہو گیا

انگلینڈ، کرکٹ سکینڈل انگلی کی کلک کی وجہ سے وائرل

رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری فٹ بال ڈرامہ میں جلوہ گر ہونگے

سدرہ امین آئی سی سی بیٹنگ رینکنگ میں ٹاپ 10 میں شامل

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak