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چینی فوجی مشقوں میں ہتھیار سے لیس روبوٹ کتا شامل

  • عجائب دنیا
چینی فوجی مشقوں میں ہتھیار سے لیس روبوٹ کتا شامل

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کی فوجی مشقوں میں ہتھیار سے لیس روبوٹ کتے کی شمولیت نے عالمی سطح پر خاصی توجہ حاصل کی ہے ۔چین اور کمبوڈیا کی مشترکہ "گولڈن ڈریگن" فوجی مشقوں کے دوران ایک چار ٹانگوں والا روبوٹ کتا دکھایا گیا۔

جس کی پشت پر خودکار رائفل نصب تھی۔ یہ روبوٹ شہری علاقوں میں لڑائی کے دوران انسانی فوجیوں کے آگے جا کر نگرانی، دشمن کی نشاندہی اور بعض حالات میں فائرنگ جیسے کاموں کے لیے پیش کیا گیا۔چینی سرکاری میڈیا کے مطابق ایسے روبوٹ خطرناک علاقوں میں ابتدائی جاسوسی کر سکتے ہیں۔ انسانی فوجیوں کے لیے خطرہ کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور عمارتوں اور تنگ راستوں میں داخل ہو کر معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔مزید برآں یہ روبوٹ دیگر بغیر پائلٹ نظاموں جیسے ڈرونز کے ساتھ مل کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ 

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