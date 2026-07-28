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برے لوگوں کو زندگی سے باہر نکالنے سے نہ ڈریں:پرینیتی چوپڑا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
برے لوگوں کو زندگی سے باہر نکالنے سے نہ ڈریں:پرینیتی چوپڑا

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ پرینیتی چوپڑا کا کہنا ہے کہ غیر اہم لوگوں پر توجہ دینے کے لیے انسان کے پاس زندگی بہت تھوڑی ہے ، برے لوگوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالنے سے بالکل نہ ڈریں۔

پرینیتی چوپڑا نے انسٹاگرام پر اپنی ایک نئی ویڈیو شیئر کی ۔ انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ اس مہینے میں نے کچھ وقت نکالا اور اپنی زندگی پر غور کیا جس کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ انسان کے سوچنے کا انداز ہی سب کچھ ہے ۔اداکارہ نے مزید لکھا کہ غیر اہم چیزوں یا لوگوں کو اہمیت نہ دیں۔

 

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