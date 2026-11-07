صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شارجہ ٹیسٹ،زمبابوے نے 504رنز کا پہاڑکھڑ اکردیا

  • کھیلوں کی دنیا
شارجہ ٹیسٹ،زمبابوے نے 504رنز کا پہاڑکھڑ اکردیا

شارجہ ٹیسٹ،زمبابوے نے 504رنز کا پہاڑکھڑ اکردیا ٹیلر اور بینیٹ کی سنچریاں ،افغانستان نے ایک وکٹ پر 113رنزبنالئے

شارجہ (سپورٹس ڈیسک )شارجہ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں زمبابوے نے افغانستان کیخلاف رنز کا پہاڑ کھڑا کردیا۔زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے برینڈن ٹیلر کے 131 اور کپتان برائن بینیٹ کے 128رنزکی مدد سے 504 رنز بنا ڈالے ۔ویزلے میڈھیویئر 54، تفاڈزوا ٹسیگا 44 اور بین کرن 42 رنز بنا کر دیگر نمایاں بلے باز رہے ۔افغانستان کی جانب سے محمد سلیم اور قیس احمد نے تین تین وکٹیں حاصل کیں ۔دوسرے دن کھیل ختم ہونے تک افغانستان نے ایک وکٹ کے نقصان پر 113رنزبنالئے تھے ،عبدالمالک 2رنزبنا کر آؤٹ ہوئے ، صدیق اتل 55اور رحمن اللہ 50رنزبناکر وکٹ پر موجود ہیں جبکہ افغانستان کو زمبابوے کا سکور برابر کرنے کیلئے مزید 391رنزدرکار ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:فروخت کا دباؤ واپس، انڈیکس 1500پوائنٹس گرگیا

سونا6500روپے سستا،ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان

نیسلے نے سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کانفرنس میں دو پائیداری ایوارڈز جیت لئے

تجارتی خسارہ 16فیصد بڑھ کر 14ارب ڈالر سے تجاوز

EZVIZکا پاکستان میں 11.11 پر بڑے ڈسکاؤنٹ کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak