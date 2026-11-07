شارجہ ٹیسٹ،زمبابوے نے 504رنز کا پہاڑکھڑ اکردیا
شارجہ ٹیسٹ،زمبابوے نے 504رنز کا پہاڑکھڑ اکردیا ٹیلر اور بینیٹ کی سنچریاں ،افغانستان نے ایک وکٹ پر 113رنزبنالئے
شارجہ (سپورٹس ڈیسک )شارجہ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں زمبابوے نے افغانستان کیخلاف رنز کا پہاڑ کھڑا کردیا۔زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے برینڈن ٹیلر کے 131 اور کپتان برائن بینیٹ کے 128رنزکی مدد سے 504 رنز بنا ڈالے ۔ویزلے میڈھیویئر 54، تفاڈزوا ٹسیگا 44 اور بین کرن 42 رنز بنا کر دیگر نمایاں بلے باز رہے ۔افغانستان کی جانب سے محمد سلیم اور قیس احمد نے تین تین وکٹیں حاصل کیں ۔دوسرے دن کھیل ختم ہونے تک افغانستان نے ایک وکٹ کے نقصان پر 113رنزبنالئے تھے ،عبدالمالک 2رنزبنا کر آؤٹ ہوئے ، صدیق اتل 55اور رحمن اللہ 50رنزبناکر وکٹ پر موجود ہیں جبکہ افغانستان کو زمبابوے کا سکور برابر کرنے کیلئے مزید 391رنزدرکار ہیں ۔
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