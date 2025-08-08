صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل فون نکالنے کیلئے سمندر میں چھلانگ لگانیوالاشخص

  • عجائب دنیا
موبائل فون نکالنے کیلئے سمندر میں چھلانگ لگانیوالاشخص

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں ایک شخص نے موبائل فون نکالنے کیلئے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور پھر پانی میں 4 گھنٹے سے زائد عرصے تک کمر کے بل بہتا رہا۔

یہ واقعہ 27 جولائی کو اس وقت پیش آیا جب جاپان کے علاقے Kurashiki میں واقع پورٹ برج پر یہ شخص (اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) الکحل پیتے ہوئے چہل قدمی کر رہا تھا۔آدھی رات کے وقت جب اس نے موبائل فون سے تصویر لینے کی کوشش کی تو حادثاتی طور پر ڈیوائس اس کے ہاتھ سے نیچے سمندر میں جا گری۔الکحل نے اس کی عقل کو ختم کر دیا تھا اور اس نے فون کو نکالنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کوسٹ گارڈز کو ایک قریبی بندرگاہ کے عملے کی جانب ایمرجنسی کال موصول ہوئی۔ اس شخص کو صبح 5 بجے پانی سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا۔پانی میں 4 گھنٹے سے زیادہ وقت رہنے کے باوجود وہ ہوش میں تھا اور اس کی حالت بھی مستحکم تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،33ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 500روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں42ارب روپے کے سودے

صنعتی شعبے کو سستی بجلی فراہم کی جائے ،اوورسیز انوسٹرز چیمبر

فیلڈمارشل سے ملاقات کے بعدتجارتی پیچیدگیاں دور

قانونی تاجروں کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری،جاوید بلوانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak